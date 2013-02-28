力拓任命前必和必拓财务长为其新任财务长

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透墨尔本2月28日 - 全球第三大矿商--力拓(RIO.AX)已任命前必和必拓财务长Chris Lynch为其新任财务长,接替已于去年退休的Guy Elliott.
Lynch竞争必和必拓的最高职位失败后,于2007年离开该公司.此后其在2008-2012年间担任澳洲收费公路运营商Transurban Group (TCL.AX)的执行长,期间Lynch加入了力拓董事会.
Lynch将于4月上任,目前力拓正专注于削减50亿美元的成本,并拟控制大规模项目,以改善股东回报.
Elliott是力拓在职时间最长的高管,共计有逾32年的时间,其并自2002年开始担任力拓财务长.(完)
(编译 侯向明; 审校 高琦)
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