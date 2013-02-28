力拓任命前必和必拓财务长为其新任财务长

路透墨尔本2月28日 - 全球第三大矿商--力拓(RIO.AX)已任命前必和必拓财务长Chris Lynch为其新任财务长,接替已于去年退休的Guy Elliott.

Lynch竞争必和必拓的最高职位失败后,于2007年离开该公司.此后其在2008-2012年间担任澳洲收费公路运营商Transurban Group (TCL.AX)的执行长,期间Lynch加入了力拓董事会.

Lynch将于4月上任,目前力拓正专注于削减50亿美元的成本,并拟控制大规模项目,以改善股东回报.

Elliott是力拓在职时间最长的高管,共计有逾32年的时间,其并自2002年开始担任力拓财务长.(完)

(编译 侯向明; 审校 高琦)

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