必和必拓与力拓因新加坡营销中心问题遭澳洲国会议员炮轰

路透墨尔本4月10日 - 必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周五遭到澳洲国会议员的抨击，因该公司并未揭露新加坡营销中心的获利及所缴税项多寡，而目前该国正就跨国企业转移获利以避税的问题进行更广泛的调查。

澳洲最大的两家矿商--必和必拓及力拓(RIO.AX)(RIO.L)对于其运用新加坡做为营销中心提出辩解，称此举更加接近亚洲客户，且可以聘用经验丰富的营销团队，协助他们在全球各地生产的大宗商品拿到最好的价钱。

“重点在于新加坡事业所负责的工作没有他处可以大力取代，”力拓澳洲董事总经理Phil Edmands向参议院委员会表示。“新加坡被买卖双方视为是中性地点。”

必和必拓拒绝公布新加坡营销中心获利多寡，且拒绝说明澳洲税务局是否已经就新加坡营销中心的欠税发出税单，也就是所谓的“意见书”(position paper)。

“这是个还在进行的过程。我们不想中途评论，”必和必拓的集团税务负责人Jane Michie说，并称公司正在与税务局就新加坡中心适用的转移定价进行磋商。

她为没有向股东披露税单一事辩护，“我们坚信我们所持的立场，”并称必和必拓通过外国控股公司需缴税项，在澳洲为其新加坡获利缴税。

必和必拓在2014年年报中称，该公司因为实际或潜在诉讼在全球拥有16.5亿美元或有债务，其中包括与税项相关的金额。

力拓澳洲董事总经理Phil Edmands表示，力拓并未收到税单。

“审计仍在进行，所以我们目前和税务局之间不存在争端，”他说。“我们没有收到意见书。”

力拓告诉参议院委员会，他们的新加坡公司通过营销在全球各地生产的大宗商品和交易第三方大宗商品，实现了7.19亿美元获利，并按5%的税率交了税。

必和必拓称，他们没有像那样处理他们的账目，并指出这种级别的消息属于商业机密，但这并没有打动参议员。

“如果这对你来说是商业秘密，但对坐在你身边的竞争对手而言则不是，难道不使你的理由显得可笑吗？”参议员Nick Xenophon向必和必拓公司事务主管Tony Cudmore问道。(完)

(编译 张明钧/汪红英/秦德兴; 审校 龚芳/蔡美珍/白云)

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