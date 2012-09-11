澳洲资源荣景遇难关 但本次或摆脱“荣衰”循环

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 澳洲延续七年的资源荣景遭遇障碍
* 通胀受控意味着荣景破裂远非必然发生
* 繁荣略微降温受到欢迎,但铁矿石价格是一大风险
路透悉尼9月11日电---澳洲曾有过资源繁荣转为衰落的痛苦经历,但这一次情况可能有所不同.
从19世纪50年代的淘金热,到第一次世界大战和朝鲜战争期间的羊毛业繁荣,几乎所有的好光景最後都以经济衰退告终.但其中原因却并不是外部需求崩塌或价格暴跌.
而是由於澳洲贸易条件急升,给该国带来了大把现金.人们纵情消费,炙热的需求引发通货膨胀,而这只能通过严厉的紧缩政策来加以遏制.
比如,在20世纪70年代末的上次繁荣时期,澳洲年通胀率突破12%,利率高达17%.正是通胀螺旋毁灭了当时的执政党.
这一次情况明显不同,能够看到避免经济下滑的希望,最重要的因素是没有发生恶性通胀.
在进入本轮经济繁荣七年来,澳洲经济规模扩大60%,但通胀率低於2%,处於澳洲央行(RBA)目标区间之下.澳洲已有21年没发生过经济衰退,且是唯一在全球金融危机期间避免衰退的发达国家.今年澳洲将超越西班牙成为世界第12大经济体,尽管其人口数量在世界排名仅第52位.
澳洲央行非但无需收紧信贷,相反拥有降息空间,此前在5月和6月把指标利率降至3.5%,下个月还可能再度降息.
这种好运部分源於澳洲拥有自由浮动的汇率,因澳元走强压低进口商品的价格,并压制了矿业之外的经济领域.
更为灵活的劳动力市场拦住了薪资上涨的脚步,而且全球金融危机促使消费者节省开支与增加储蓄.
正因如此,尽管大量媒体蜂拥宣布荣景寿终正寝,政策制定者们却并未急於应对.
"之前的贸易条件荣景时期,我们有点被冲昏了头脑,"澳洲央行(RBA)总裁史蒂文斯上月对议员们表示,"荣景已然完结,一切都在後退."
"此波荣景期颇为有意思的一点是,整体经济繁荣期间,并没有出现通胀大幅蹿升.我认为这次荣景不会以经济滑坡的方式结束."
**为期较长的荣景**
之所以有上述的脱节情形,部分是因为人们将矿业荣景在一定程度上误读为二元体,不是繁荣,就是衰退.事实上,矿业繁荣要经历多个阶段,横跨多年.
首先,2005年起贸易条件开始蹿升.这助燃了资源投资的大幅上升,而且这种势头还会持续几年时间.最终,所有这些投资导致产出扩张,而这一阶段常常被忽略.
这些过程的第一阶段实际上已在大概一年前的2011年第三季触顶,当时贸易条件触及逾150年来首见的高位.贸易条件继10年来增长一倍後已累计下滑10%,但从历史水平来看,仍处於非常高的水准.
投资的第二阶段可以追溯至2007年,而且仍还要持续几年,即便有传闻称矿商正在缩减规模.
已经计划投入建设和开工的项目总计仍然达到2,700亿澳元的规模,支出高峰估计要在2013年甚至是2014年才来到.幸运的是,对於液化天然气(LNG)项目的1,800亿澳元投资无需过於担心,因为这个领域不像铁矿石那样特别依赖于中国需求,主要的大买家是日本和韩国.
更重要的是,大部分待生产的LNG已然通过长期合约被提前预售,一些合约的年限甚至远到2039年.LNG的价格与国际原油价格相挂钩.
道明证券的亚太分析师Alvin Pontoh认为,"鉴於LNG项目占了澳洲自然资源投资支出的绝大比例,这也就意味着近期急跌的铁矿石和煤炭价格不会给LNG项目的存活前景带来威胁."
这一点至关重要.正如政府官方预测机构--澳洲资源能源经济部(BREE,Bureau of Resources and Energy Economics)所预估的,到2020年时LNG出口量将增长四倍,令这个领域变得如同当前的铁矿石一样,给澳洲带来丰厚的收益.
"随着LNG出口收益的增加,经济的基本结构将发生相应的改变,石油价格将间接的通过天然气,对澳洲经济发挥更重要的影响."Pontoh说道.
**耐心带来回报**
虽然一些矿产商正在削减他们锐意进取的大规模投资计划,但这并不一定就是一件坏事.因为,对某个单一矿产商有利的事情,对整个澳洲来讲却可能不是最佳的选择.
矿产商的目标是尽可能的获取最高价格,以打倒竞争对手并尽快的扩张产能.但当所有矿产商都这样做的时候,就引发薪资和建设成本的急剧攀升.
那将进而推高澳洲国内通胀率,并降低未来的利润率,因此最後造成国家税收的减少.通常情况下,资金会投入到那些能提供最好的利润率,同时能永久获得高商品价格来支撑的矿产项目.
一拥而上的投入生产将带来供过於求的风险,并令价格承压.
而且,虽然矿产商购得了开采和出售的权利,但澳洲民众才应当是矿产资源的真正拥有者.
从民众的角度看,如果产能扩张能够以更有序的方式推进,那将更好,因为可以实现长期的最大回报.
这一点显而易见.但问题是矿产资源仅具有一次开采性.
澳洲央行总裁史蒂文斯表达他对此议题的保留看法.
"我认为有极其大量的潜在资源其实还不应当被开发."史蒂文斯说道,"对於资源企业来说,他们现在所做的已经给他们带来成本压力,不是每件人们所主张的事情都要去做的."
**生存在名义世界里**
那不是说每件事都要付诸于计划.
作为澳洲最大的出口创汇商品,铁矿石的现货价格.IO62-CNI=SI自7月初以来挫跌了逾三分之一,降至每吨86.70美元的三年低点.
价格下跌的速度和幅度都令澳洲铁矿石生产商大为震惊,因为他们本来以为铁矿石的价格底部介於110-120美元,因为若是低於这个价位,很多中国铁矿石厂商将就变得完全无利可图.
自从铁矿石出口给澳洲每年带来超过600亿澳元的收入後,如果铁矿石的这种跌势持续,那麽就意味着澳洲每年的贸易额将遭受至少200亿澳元的损失.
所有这一切对於国家收入都构成沉重的打击,并且已经对澳洲国内生产总值(GDP)造成影响.
在贸易条件处在最佳状态时,澳洲名义GDP基本都能录得超过8%的年增率,这种增速通常只有新兴经济体才能享有.
但到了今年第二季,澳洲名义GDP的增速已经降到3.2%,比实质GDP增速3.7%还低,实在是极其不寻常的.
鉴於贸易条件在本季度料进一步急剧下滑,因此名义GDP可能也随之萎缩.
在2009年全球金融危机最严重的时候,澳洲贸易条件曾连续四个季度下降,同期的名义GDP连续两个季度萎缩,构成名义衰退.
这的确有影响,因为名义GDP其实衡量的是经济体系里流动的现金数量,反映出获利、股息、薪资和税收所承受的压力.
"贸易条件的下滑意味着经济所享有的一些保护受到侵害."澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe说道,"但当前的这波荣景的持续时间和深度都超过以往,"他接着补充道,"所以尽管'这次是不同的'向来是很危险的说法,但或许这次倒的确是真的不一样."(完)
--编译 兰秀娟/肖群英/高琦; 审校 隋芬
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