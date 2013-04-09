澳洲矿商Sundance终止与中国汉龙集团的收购谈判

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透堪培拉4月8日 - 业务集中在非洲的澳洲矿商Sundance Resources Ltd (SDL.AX)周一晚间表示，结束与中国汉龙集团关于14亿美元收购提议的谈判，称这宗交易的融资条件未能满足。
Sundance在市场收盘后向澳洲证交所递交声明称，目前正与中国及其他国家的潜在买家进行磋商，此前汉龙集团告知不大可能满足其要求的条件。
“虽然经过漫长等待我们却不能完成交易令人遗憾，但Sundance董事会相信，终止协议符合股东的最佳利益，”Sundance董事长George Jones表示。
“这将使得我们能够集中精力与其他有意向的各方进行磋商，他们已经对Mbalam‐Nabeba项目表达了强烈的兴趣，”Jones称。(完)
(编译 王兴亚; 审校 张涛)
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