矿业生产与出口支撑澳洲经济奇迹

路透悉尼1月28日 - 所有预测澳洲矿业荣景行将结束的预言家们发现,即将在今年触顶的投资高潮,正推动着澳洲的金属、煤炭和天然气产量不断攀升,并刺激出口,有望延续已长达21年之久的这轮令人惊愕的经济成长.

自这波矿产业荣景2007年开始以来,矿产业者在新项目方面注入资金达2,680亿澳元(2,820亿美元),但项目建设周期较长,因此实际产量的增长存在时间上的滞后.

现在,情况正发生改变,大型矿产商不断刷新产量纪录,今年有望取得双位数百分比增长,大量油气田也纷纷投产,将能源出售给迅速成长的亚洲地区经济体.

虽然矿产业投资热潮开始消退,但出口的提升应有助于弥补这一损失.在整体规模达1.5万亿澳元的澳洲经济当中,出口比重已经占到8%,为长期平均水平的四倍.

"矿业荣景结束被过份夸大,这从出口的上升中可以看出,"汇丰控股经济学家Paul Bloxham说.

"而出口的增长还只是开始.在未来几年,随着液化天然气(LNG)项目的投产,澳洲将成为全球能源大国."

资源项目相关图表请点选(link.reuters.com/nun34t)

出口预估相关图表请点选(link.reuters.com/dyb64t)

液化天然气相关图表(link.reuters.com/sag28s)

**恰逢其时?**

澳洲在截止9月的一年中经济增长3.1%,取代西班牙成为全球第12大经济体,但要想避免经济出现起伏,则需要迅速增加矿业生产和出口.

由于矿业投资的规模对经济贡献巨大,即便只是小幅回落,也能让经济增幅大为缩小,甚至有可能出现技术上的衰退情况.澳洲是全球金融危机期间唯一一个没有陷入衰退的发达国家.

投资者估计,为了消除这种风险,澳洲央行将会降息至记录低位.该央行2012年已经降息四次.

不过澳洲最大矿商近期产量报告,带来出口正在上升的希望,而这来得正是时候.

必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和Fortescue Metals(FMG.AX)上季度和2012年全年的铁矿石产量均创纪录.

幸运的是中国需求相当稳健,即便铁矿石价格上涨,也足以吸收大多数这些产出.仅12月,从澳洲繁忙的Port Hedland港口发往中国的铁矿石就较前月增加25%,较上年同期上升21%.

澳洲主要铁矿石产区Pilbara的产量2013年料将增加约17%,所有产出都将用于出口.

铁矿石已经成为澳洲第五大出口商品,每年为该国带来逾600亿澳元(630亿美元)收入.十年前该数字还仅为150亿澳元.

而且,今年澳洲煤炭产出料将增加约10%,原油和液化天然气(LNG)出货量也开始起飞,会越来越多.

澳洲对LNG的期望很高,有价值1,900亿澳元的在建LNG项目,其中大多数产出已经通过长期合同售出.澳洲政府官方预测机构预计,今年该国LNG出口量将增长26%,到2020年将增长四倍,创收能力将堪比现在的铁矿石.

"LNG将能够扭转乾坤,"悉尼麦格理资深经济分析师Brian Redican表示,"LNG将给经济带来真正非凡利益和巨大助力."

"我们知道,实际矿业生产、产出和出口量升势仍在升温,这将是未来数年澳洲经济增长的一个动力."斯万本周在纽约举行的Harvard Club午宴上表示.(完)

(编译 郑茵/杜明霞; 审校 田建华/张明钧)

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