澳洲矿业处境艰难 私募基金趁机寻觅投资机会

路透墨尔本11月28日 - 在全球矿业热潮过后，私募型基金正在澳洲寻找低接机会，期望在那些自认为有前途但目前饱受商品价格疲弱之苦的企业和项目中抓住投资机遇。

在规模达2.5万亿美元的私募股权产业处主导地位的几家大型基金，大都避开风险看来过高的矿业资产，但估计一些专业基金(specialist funds)至少有100亿美元的投资资金在全球各地寻找机会。

这些基金大都专注在非洲和拉丁美洲寻找投资资产，对澳洲则敬而远之，因其成本较高。但像是Resource Capital Funds、Royalty Stream

Investments和Denham Capital等一些基金则表示，它们认为有办法以更低成本建立和经营业务，并从澳洲和中国相对密切的这层关系中获取利益。

能源矿业私募股权公司Denham的主管Bert Koth表示，“我们正在研究破产公司和封存项目的情况。”该公司在全球投资金额逾70亿美元，去年在伯斯设立办事处。

澳洲采矿成本在过去10年大幅提升，矿产和能源企业为满足中国的需求投入数以十亿美元计的资金兴建新项目，从而推高了人力、设备与燃料成本。

随着大宗商品价格攀升至纪录高位，矿产企业无论规模大小都有能力承担这些成本；但眼下由于市场供应过剩导致价格大跌，大多数企业都在大力减少支出。

在全行业都陷入资金枯竭状态时，银行家和分析师认为，资金充裕的私募基金能以较低价格买到资产，并额外注入部分资本以改善经营状况。但他们警告称，此类交易可能难以带来很高回报。

“问题在于当你进行全盘综合考虑，包括计入出口成本时，整体回报足够高吗？恐怕要困难得多，”PhillipCapital研究主管Lawrence Grech表示。

**情况不太糟**

前必和必拓执行长Alberto Calderon预计基本金属前景不错，他最近通过Royalty Stream Investments投资了一个铝土矿项目，还计划投资采矿科技。

“在目前这种矿业环境下，大宗商品多数都存在很多下行风险，但也有一些不错的机会，”他表示。

Denham的Koth表示，他的公司最近支持了两个有经验的矿业管理团队，各投资高达2亿美元，希望“逐步赚回矿业荣景期的过多支出”。

其中之一Pembroke Resources正在澳洲寻找冶金煤项目，另一个Auctus Minerals在搜寻煤炭以外的资产。

两个项目的管理团队都曾成功地在澳洲领导矿产项目并运营矿山，当时的大宗商品价格都远低于当前水准。

Koth还称，不急于购买煤炭资产。

“其实我们认为市场还会进一步恶化，”他称。(完)

(编译 戴素萍/徐文焰/朱晓军；审校 李爽)

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