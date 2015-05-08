澳大利亚矿商PanAust接受中国广东广晟的12亿澳元收购提案

路透墨尔本5月8日 - 澳大利亚PanAust LtdPNA.AX接受了大股东中国广东广晟资产经营有限公司提高后的出价，使得这家专注于开发老挝铜矿的业者估值达12亿澳元(9.47亿美元)。

收购报价为每股1.85澳元，较广东广晟宣布以每股1.71澳元收购前的最后市场交易价格高出51%，该收购提议在4月遭到回绝。不过最新出价远低于去年广东广晟提出的每股2.30澳元，但该出价也遭到回绝。

PanAust表示，修正后的收购提案包含了相当诱人的溢价，且对于股东提供了一定的现金价值。

PanAust董事长Garry Hounsell在递交给澳大利亚证交所的一份声明中表示，“董事会在审慎评估所有能够令PanAust股东价值最大化的选项后，一致建议接受广东广晟修正后的收购提案。”

广东广晟则表示，若没有其他竞购提案出现，其已经提高收购提案是最好且是最后的报价。

收购报价刚好落在PanAust聘请的独立专家安永会计师事务所评估的公允价值每股1.84-2.04澳元之间。

广东广晟已经持有24.26%的PanAust股权。

PanAust股票目前停牌，周四收盘报1.73澳元。(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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