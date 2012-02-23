陆克文称尚未决定是否参选澳总理

法国总统候选人菲永民调支持率继续下滑 料无缘第二轮对决
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。
路透华盛顿2月23日电---澳大利亚前外长陆克文(Kevin Rudd)周四表示，他很高兴同仁们支持他参选总理，称其认为现任总理吉拉德(Julia Gillard)不会赢得下次选举。
陆克文周三辞去外长一职，使澳大利亚政府又陷入到新的领导人危机中。
陆克文在华盛顿对记者表示：“对於大家对我参选工党领袖所给予的积极支持和鼓励，我感到非常高兴和鼓舞。”
他表示，自己尚未决定是否参加竞选。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿3月2日 - 据Indianapolis Star周四报导，美国副总统彭斯担任印第安纳州长期间，偶尔在讨论敏感事件及国土安全问题时使用私人邮箱处理公务，且该账户去年夏季遭到黑客攻击。
路透华盛顿3月2日 - 一名直接知悉情况的消息人士周四称，美国白宫提议将美国国家环境保护局(EPA)的预算削减四分之一，将矛头对准气候变化项目，以及那些旨在防止空气和水受到污染的项目。