澳网--李娜横扫A拉德晋级4强

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
澳网公开赛周二进行的女单四分之一决赛中，李娜以7-5 6-3两盘直落四号种子A-拉德万斯卡，晋级半决赛。整场比赛历时102分钟，李娜状态起伏仍失误较多，出现的非受迫性失误多达40个。在今年1月的悉尼赛半决赛中李娜曾不敌这位波兰女将。二号种子莎拉波娃与俄罗斯选手玛卡洛娃间的胜者将与李娜争夺决赛权。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透