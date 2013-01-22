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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 22日 星期二 11:50 BJT

澳网--李娜横扫A拉德晋级4强

澳网公开赛周二进行的女单四分之一决赛中，李娜以7-5 6-3两盘直落四号种子A-拉德万斯卡，晋级半决赛。整场比赛历时102分钟，李娜状态起伏仍失误较多，出现的非受迫性失误多达40个。在今年1月的悉尼赛半决赛中李娜曾不敌这位波兰女将。二号种子莎拉波娃与俄罗斯选手玛卡洛娃间的胜者将与李娜争夺决赛权。路透
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