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时事要闻 | 2014年 12月 16日 星期二 12:40 BJT

澳洲外交和贸易部大楼疏散 因发现可疑包裹--警方

路透悉尼12月16日 - 澳洲警方称，位于首都坎培拉的该国外交事务和贸易部周二进行疏散，因此前在大楼餐厅中发现一个可疑包裹。

尚无法获得其他信息。

澳洲目前处于高度戒备状态。澳洲警察周二稍早冲进悉尼咖啡馆，解救被劫持的数名人质，结束了这场持续16小时的劫持事件。这起事件造成三人死亡，其中包括一名持枪劫持者。(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)

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