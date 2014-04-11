澳洲总理相信已锁定失联客机黑匣子的大致方位

一架飞机在葡萄牙里斯本一超市附近坠毁 机上四人丧生
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透上海4月11日 - 澳洲总理阿博特(TonyAbbott)周五表示，搜救人员相信已经锁定马航失联客机黑匣子的大致位置，但同时警告称，这并不等同于将飞机残骸打捞上来。
“我们相信，已经把黑匣子的位置范围缩小到几公里(英里)的范围内，”他在上海发表讲话时说。
“不过，对黑匣子的大致方位有把握，并不代表一定能从海下4,500公里深的地方打捞出残骸，并最终确定航班上发生的事情。”(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。