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中国财经 | 2014年 4月 11日 星期五 17:07 BJT

澳洲总理访华期间贸易协议未获突破性进展

路透上海4月11日 - 澳洲总理阿博特(Tony Abbott)周五表示，他希望在11月前能与中国签订自由贸易协议。但作为他本次访华的重头戏，协议并未取得明显进展。

本周稍早，阿博特与中国总理李克强在海南会晤。双方同意加快谈判进程。

“李克强总理承诺加快谈判，我对此表示欢迎，并希望在习近平主席11月访问澳洲前可以敲定协议，”阿博特在上海发表讲话时表示。

他希望在习近平访澳之前敲定贸易协议，这也与他去年10月的承诺一致--在一年时间内确定协议条款。(完)

(编译 朱晓军; 审校 李春喜)

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