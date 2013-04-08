中国批准澳新银行和Westpac为人民币直兑澳元做市商--澳总理

路透上海4月8日 - 澳大利亚总理吉拉德(Julia Gillard)周一表示，中国已授权澳新银行(澳盛银行/ANZ)和Westpac(WBC.AX)为中国人民币和澳元直接交易的做市商。

“这对澳洲而言是很好的进展，对于澳大利亚和我们与中国的经济接触是战略性突破，”吉拉德在访问上海时对记者表示。

上周有消息人士对路透表示，中国和澳大利亚将于数周内在上海和悉尼推出人民币兑澳元的直接交易。

中国近几年已推出其他新的货币对，包括人民币兑加元、马币(林吉特)及港元，但这些货币对的汇率仍是根据相应的美元汇率计算得出。

中国是澳大利亚最大贸易伙伴，双向贸易合计1,200亿美元。

中澳两国央行去年3月签署一项双边货币互换，规模为300亿澳元或2,000亿元人民币，但从未动用过。

澳元-人民币展开直接交易，是中国推动人民币国际化的又一个进展。(完)

(编译 石冠兰 审校 张若琪)

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