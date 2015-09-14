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路透中文国际短讯 | 2015年 9月 14日 星期一 16:04 BJT

澳洲总理阿博特的领导地位将受到挑战

澳洲通讯部长滕博尔周一要求总理阿博特下台，阿博特的自由党党魁地位因此受到挑战。滕博尔称他已告知阿博特，他对阿博特管理经济失去信心，他将会挑战阿博特的领导地位。路透

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