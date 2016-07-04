焦点：澳洲政治僵局加重澳央行“托举”经济的压力

路透悉尼7月4日 - 澳洲央行将不得不承担起更多托举经济的负担，因澳洲政府选情紧凑，料将使该国预算改革陷入数月僵局，加大可能性本就已经很大的降息概率。

澳洲央行周二召开7月份政策会议时，议会选举点票流程仍未结束，所以本月降息可能性不大。继5月份的一次降息后，目前澳洲指标利率已经处于1.75%的纪录低位。

不过，8月份降息看起来有可能，因为澳洲通胀仍然太低，而且消费者及企业均面临国内外较大的政治不确定性。

英国公投才过去一周多一点，意外退欧的决定搅乱了全球市场并导致全球经济成长前景进一步黯淡。

“这样的结果预示信心、增长和改革不足，我们认为这将进一步打压澳洲的AAA主权信用评级，加重澳洲央行托举经济的压力，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong称。

Ong预计年底前利率将达1.25%，而她并不是唯一这么认为的。路透访问37位分析师的调查发现，除了两位受访者外其余分析师全都预计央行本周将按兵不动，但大多数分析师预计央行至少将在8月再降息一次。

利率期货走势暗示，下个月降息的机率为60%，11月降息的机率为100%。债市的反应则更加超前，五年期及其以下期限的公债收益率低于隔夜拆款利率。

政府举债成本处于纪录低位，因为在负的债券收益率逐渐成为新常态的环境下，投资者追寻任何有回报的机会。

就连政治僵局可能损及澳洲AAA评级的预期，影响也不大。

“惠誉认为澳洲的整体信用状况仍符合AAA评级的标准，但如果政治僵局导致赤字持续增加，将给评级带来下行压力，尤其是如果经济环境恶化，”惠誉称。

**通胀率低于目标**

澳洲央行有很多经济方面的理由考虑出台更多刺激政策，尤其是在通胀率如此低的情况下。

墨尔本研究院(Melbourne Institute)周一公布的一项调查结果显示，6月消费者物价大幅上涨，因汽油和食品价格升高，但基础通胀指标仍受抑，表明央行还有很大降息空间。

然而1.5%的年度通胀率仍远低于央行2%-3%的长期通胀目标区间。衡量基础通胀率的一项关键指标--通胀截尾均值较上年同期仅增长1.2%。

政府数据也显示，5月新屋建筑许可较前月减少5.2%，不过基期水平很高。房屋建造一直是该国经济一大亮点，并帮助经济在今年第一季实现3.1%的增长速度。

就业方面的消息比较好一些，澳新银行发布的6月整体招聘广告数量较前月增加0.5%，5月为增加2.2%。

“过去两个月对劳动力的强劲需求，与繁荣的商业环境及国内经济的稳健势头相一致，”澳新银行澳洲经济部门主管Felicity Emmett说道。(完)