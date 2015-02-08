澳洲总理阿博特提前执政党党魁表决以结束党内逼宫

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透悉尼2月8日 - 澳洲总理阿博特(Tony Abbott)正面临政治生涯保卫战，他周日宣布执政党一项讨论党魁的会议提前至周一举行，企图结束内斗逼宫行动。
执政党自由党的一名成员周五要求，在周二预定会议上进行秘密表决，决定是否拉下党魁及副党魁。
但阿博特表示，这项会议将提前一天举行。
过去几周阿博特因为多项政策决定而饱受抨击，其中包括处理澳洲经济。
目前为止没有任何阁员表态直接挑战阿博特大位，但多数焦点都放在通讯部长滕博尔(Malcolm Turnbull)。
政治分析家指出，阿博特将表决提前，会减少挑战者凝聚支持力量的时间。
“我的解读是，总理背后有很强的支持，而且已经增强，”保守派专栏作家及评论员Nick Cater称。
若阿博特被拉下台，将是澳洲八年来换上第六个总理。
澳洲外交部长毕夏普为自由党副党魁，也被认为可能是阿博特的继任者，或是在滕博尔之下担任副党魁。(完)
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。