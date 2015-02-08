澳洲总理阿博特提前执政党党魁表决以结束党内逼宫

路透悉尼2月8日 - 澳洲总理阿博特(Tony Abbott)正面临政治生涯保卫战，他周日宣布执政党一项讨论党魁的会议提前至周一举行，企图结束内斗逼宫行动。

执政党自由党的一名成员周五要求，在周二预定会议上进行秘密表决，决定是否拉下党魁及副党魁。

但阿博特表示，这项会议将提前一天举行。

过去几周阿博特因为多项政策决定而饱受抨击，其中包括处理澳洲经济。

目前为止没有任何阁员表态直接挑战阿博特大位，但多数焦点都放在通讯部长滕博尔(Malcolm Turnbull)。

政治分析家指出，阿博特将表决提前，会减少挑战者凝聚支持力量的时间。

“我的解读是，总理背后有很强的支持，而且已经增强，”保守派专栏作家及评论员Nick Cater称。

若阿博特被拉下台，将是澳洲八年来换上第六个总理。