滕博尔就任澳大利亚新总理 承诺政策重点放在改善经济之上（更新版）

(新增细节和滕博尔的引语)

路透堪培拉/悉尼9月15日 - 在周二宣誓就任澳大利亚新总理后，滕博尔(Malcolm Turnbull)使希望在同性婚姻等问题上迅速采取行动的人士感到失望，他承诺将把重点放在改善步履蹒跚的经济之上。滕博尔是两年内澳大利亚的第四位总理。

周一晚些时候，在自由党举行一项秘密投票中，滕博尔击败了对手阿博特。腾博尔曾是一位科技企业家，在选民中很受欢迎。

“我内心充满了乐观，未来的几周我们将着手行动...这些基础将确保未来几年国家的繁荣，”腾博尔周二前往议会时对媒体表示，稍晚他将宣誓就职。

腾博尔此前不受党内右翼的待见，因为他在气候变化、同性婚姻等问题上持较为前卫的看法。

阿博特不佳的表现以及过于依赖口号来宣传他的主要政策，包括对难民采取强硬立场，最终使党内反对派转向腾博尔。

执政联盟中的较小党派--国家党(National Party)承诺与腾博尔合作。

政治分析师认为，滕博尔的胜出意味着政局将恢复稳定，因为在大约一年后的大选中，他将是工党得面对的更难对付的对手。

“相比阿博特，滕博尔给反对党党首带来的威胁要大得多，”悉尼大学资深讲师Peter Chen称。

“除非形势有变，否则政府看来会连任。”

滕博尔本周稍晚公布部长名单时，估计会撤换许多部长。澳大利亚财长霍基和国防部长安德鲁斯预计将被撤换。

澳大利亚工商会(ACCI)执行长Kate Carnell对组建一个学术性和合作程度都更高的政府的承诺表示欢迎，同时敦促滕博尔进行改革以提高生产力和竞争力。(完)

(编译 王洋/许娜；审校 李春喜/张明钧)

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