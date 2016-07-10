澳洲总理特恩布尔宣布保守党政府在联邦选举中获胜

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透悉尼7月10日 - 澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)周日表示，他所在的执政党政府在联邦选举中获胜。
计票工作还在继续，但预估表明，执政的保守党政府将在议会获得足够多的席次，可以保证直接赢得选举，澳洲反对党工党周日承认失败。
特恩布尔虽保住了权利，但他提前举行选举的算盘却事与愿违，因为有些人转投中左派在野党工党，而且小党派和独立派的支持率也上升。他要求提前举行大选，表面上是要清理参议院内部他认为构成阻力的少数党派势力。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。