澳洲总理特恩布尔宣布保守党政府在联邦选举中获胜

计票工作还在继续，但预估表明，执政的保守党政府将在议会获得足够多的席次，可以保证直接赢得选举，澳洲反对党工党周日承认失败。

特恩布尔虽保住了权利，但他提前举行选举的算盘却事与愿违，因为有些人转投中左派在野党工党，而且小党派和独立派的支持率也上升。他要求提前举行大选，表面上是要清理参议院内部他认为构成阻力的少数党派势力。(完)