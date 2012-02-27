澳工党选党魁 陆克文挑战失败

路透堪培拉2月27日电（记者 James Grubel）---澳大利亚总理吉拉德（Julia Gillard）周一击败竞争对手陆克文（Kevin Rudd）赢得工党党魁选举，但她眼下却面临艰巨任务，争取重新获得民众对目前四分五裂且不受欢迎的少数派政府的支持。

吉拉德在党内选举中以71票对31票的明显优势获胜，令陆克文在2013年下半年大选前重返总理宝座的希望破灭。

陆克文的支持者早前曾警告吉拉德，不论党魁选举结果如何，她必须提高政府在民意调查中的支持率，否则在下次大选前她仍可能被请下总理宝座。

工党发言人Chris Hayes在选举结束後对记者表示：“我正式宣布，吉拉德再度当选工党党魁。”他称选举过程是工党在国会举行的一场激烈会议。

该党前党魁莱瑟姆（Mark Latham）称，吉拉德在投票中获得压倒性多数的支持，面对这样的结果，陆克文已经无法再次发起挑战。

党魁选举暴露这届不受欢迎的政府内部裂隙之深。民调结果也显示，这届政府可能以明显劣势在大选中失败。

Newspoll周一发布的民调显示，工党的支持率升至12个月高点，其中对政府两党的支持率上升两点至47%，而反对党的支持率却下降两点至53%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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