澳洲总理特恩布尔宣布赢得选举 联合政府保住执政权（更新版）

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路透悉尼7月10日 - 澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)周日宣布赢得全国大选，他所在的的联合政府保住了执政权，反对党工党承认落败。

计票持续进入第八天，在仍未有结果的五个席位中特恩布尔的执政联盟预计能赢得两个，使其能成立多数党政府，此前执政联盟在150个众议院席位中已赢得了74个。

尽管预计特恩布尔将成立多数党政府，但他提前举行大选的赌注显然带来适得其反的效果，一些人倒向了中左翼反对党工党，小党和独立党派的支持率也有所上升。

特恩布尔较工党只取得微弱优势的胜利，使他有可能被迫依赖赢得五个席位的独立党派，以确保推动法案立法。那便带来了一个问题，即他的政府长期来看效率能有多高。

工党已经承认败选，该党料将赢得69个席位。

工党承诺不会过度干扰新议会，但该党和几个独立党派反对联合政府的很多就业和增长议题，包括如何恢复预算盈余，及减免500亿澳元(380亿美元)企业税的提议。

“我们需要确保能提供所有至关重要的政府服务，与此同时，我们还必须要确保预算恢复平衡，”特恩布尔说。

几位政府人士说，大选后艰难的立法程序可能迫使对部分立法提议进行调整。

“我们中的任何人都不能对公众在养老金等诸多问题上的看法充耳不闻，”澳洲移民部长Peter Dutton向英国每日电讯报称，他指的是养老金税惠提议。(完)