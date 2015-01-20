澳洲当局将针对警察的恐怖威胁等级上调至“高级”

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透悉尼1月20日 - 澳洲昆士兰州警方周二表示，联邦当局已将全国范围内针对警察的恐怖威胁等级由“中级”上调至“高级”。
“新的威胁等级考虑到过去几个月全球范围内发生的几起袭警事件，”昆士兰州警察局长Ian Stewart告诉路透。
调整后的警察威胁等级与公众一致。澳洲9月将针对公众的风险等级上调至高级。昆士兰州警察局另一名高级警官稍早曾表示，有证据显示警察面临具体威胁，不过后来他收回该说法，称搞错了。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。