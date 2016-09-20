焦点：一财团以73亿美元收购澳洲墨尔本港 背后闪现中资背景

路透悉尼9月19日 - 一家由国内外基金组成的财团同意以高出预期的97亿澳元(73亿美元)收购澳洲最繁忙的港口--墨尔本港，暗示股权市场投资艰难，帮助刺激了投资者对基础设施的热情。这家财团背后的支持者中包括中国投资有限责任公司。

澳洲领导人也希望这笔交易能够显示出，他们依然欢迎中国前来投资基础设施。联邦政府上月以国家安全为由，否决将澳洲最大电网公司股权出售给中国国家电网和香港长江基建(1038.HK)。

这次交易的价格虽然比不上澳洲历史最高纪录，仍然算得上名列前茅。2015年11月澳洲批准将电网公司TransGrid出售给一个全球性投资集团，金额高达108亿澳元，为该国最大的企业私有化交易。

维多利亚州政府此前表示，希望该港口售价达到58亿澳元。最终成交价格远高于这一期望水准。2013年，悉尼两个港口售价为50亿澳元。

由于一些股市回报欠佳，且债券收益率较低，主权财富基金和其他资产管理机构都在寻求其他长期投资机会。

“股市开始认识到，市场的较低回报会持续更长时间，他们在寻找安全的投资，”维多利亚州财政长官Tim Pallas在接受电话专访时表示。

**自由贸易协议**

澳洲与中国的自由贸易协议12月生效，但自中资企业收购澳洲Ausgrid项目遭否以来，澳洲一直在试图缓解两国外交紧张关系。中国商务部当时警告称，此举“严重影响中国企业投资澳洲的意愿”。

Pallas周一称，墨尔本港出售后，澳洲主权财富基金The Future Fund与加拿大安大略省市政雇员退休计划(Ontario Municipal Employees Retirement System)将在该港口各持股20%。此次出售实际上是将该港口出租50年。

昆士兰州政府投资计划(QIC)及纽约的Global Infrastructure Partners也参加了该财团收购。

中投公司是Global Infrastructure Partners的一个主要投资方。韩国国家退休基金(NPS)也是投资人之一。而QIC的投资人包括美国加州公职人员退休基金(Calpers)。

Pallas补充说，所有外资买方都已获得监管许可。该财团发布声明称，交易预计将在10月31日完成。Gresham Partners和瑞士信贷(CSGN.S)担任财团的财务顾问。

澳洲各州和联邦政府正尝试通过出售“成熟”的基础设施资产，以削减债务并向基建工程提供资金，因而制定了超过1,000亿澳元的私有化计划。本次资产出售就是计划的一部分。

新南威尔士州正再次尝试脱手Ausgrid，今后还打算处置另一项电网资产。西澳大利亚州拟出售港口，而联邦政府则正在出售澳洲证券和投资委员会的登记部门。(完)