澳大利亚总理维护将达尔文港租给中国企业的决定

(本文由路透中文网编译提供)

路透堪培拉11月19日（记者 Matt Siegel） - 澳大利亚总理特恩布尔周四维护出租达尔文港给一家中国企业的决定。该企业据称与中国军方关系密切。

澳大利亚10月宣布岚桥集团以5.06亿澳元（3.6265亿美元）赢得达尔文港经营权。该港是澳大利亚北部的一个商业和军事港口。

澳大利亚媒体称，美国总统奥巴马日前在土耳其举行的20国集团峰会期间对特恩布尔未将此事告知他表示不满。

特恩布尔试图驱散有关他与奥巴马出现不和的传言，他告诉记者们该协议一直都不是秘密，既不会影响澳大利亚军方的行动，也不会影响进出该港的美国船只。

“去年年初就已公开宣布。这是众所周知的。中国投资者对投资澳大利亚基础设施感兴趣也从来都不是秘密，”特恩布尔对记者们说道。

“根据澳大利亚立法和法律，国防部或联邦政府如果出于国防目的在认为有必要的情况下，可以介入并控制这样的基础设施。”

对奥巴马在与特恩布尔会晤时是否曾对达尔文港租赁问题表示关切，美国白宫国家安全委员会发言人Myles Caggins拒绝置评。

“澳大利亚自行决定与其基础设施相关的外国投资项目的标准，”他告诉路透。(完)