澳洲邮政将在天猫国际开店

路透上海5月27日 - 正在推进美国上市的阿里巴巴集团正扩大其电子商务王国的国际版图。其拥有数以亿计的中国网络购物消费者，吸引众多国家和机构前来，最新合作者是澳大利亚邮政，后者将在天猫国际开店，吸引更多澳大利亚零售商、品牌商入驻，向中国消费者出售商品。

阿里巴巴官方微博显示，该集团及其旗下支付宝周一与澳州邮政在杭州签约，除开设天猫网店以外，6月中旬消费者能从澳邮4,400家网点买到支付宝购物卡，购物卡可用于支付宝充值，方便自淘宝和天猫上购买商品，并免掉跨境支付繁琐的手续和费用。澳邮和阿里巴巴亦计划向更多的澳洲卖家提供第三方运输服务。

微博指出，母婴用品、保健品、化妆品和红酒是中国消费者青睐的澳洲产品。

中国已是澳大利亚最大的贸易伙伴，去年中澳贸易总额达1,500亿澳元。中国消费者对于网购澳洲商品亦有着极大兴趣。在今年初阿里巴巴聚划算组织的澳洲商品团购中，三天内售出价值350万元人民币的商品。

天猫国际是天猫特设的海外商品销售平台，招募海外优质商品，销售海外正规商品；同时也为海外品牌商提供直接面对国内消费者的通路。据天猫国际介绍，目前拥有来自美国、英国、新西兰、韩国、日本等多个国家和地区的数千个品牌。

5月中，阿里巴巴与法国政府签署备忘录，法国品牌集体进驻天猫平台，支付宝和中国智能物流网提供支付和物流方面的支持。去年底，英国首相卡梅伦访华时亦见证了英国投资贸易总署与阿里巴巴签署合作备忘录，旨在推动英国中小企业入驻天猫等平台。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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