综述：澳洲第一季企业投资止跌回升 4月零售销售强劲反弹

资料图片：2016年2月，悉尼，一家商店收银机内的澳元纸币和硬币。 REUTERS/David Gray

路透悉尼6月1日 - 澳洲第一季企业投资温和上升，结束连续四季下跌趋势，此外，4月零售销售由今年年初的平淡表现强劲反弹。

澳洲统计局(ABS)周四公布，第一季资本投资较前季上升0.3%，升至近280亿澳元(207亿美元)，市场原预估上升0.8%。

第一季矿业支出增加0.5%，为2014年6月以来首次上升。

“我们现在知道，矿业资本支出下滑几乎要结束了，”RBC Capital资深分析师Su-Lin Ong说。

“非矿业部门的计划略微乐观，所以形势正在朝正确方向前进。我们仍在等待更明确的迹象，显示服务业正在弥补矿业放缓的影响。”

值得注意的是，设备、厂房和机械方面的支出在第一季意外小幅下降，这巩固了当季经济几乎停滞的看法。

澳洲统计局周四公布，4月实质零售销售增长1.0%，好于预期的增长0.3%，3月修正后为减少0.2%。

零售销售反弹将给澳洲央行带来一些安慰。澳洲央行一直在担心，火热的房地产行业过度借贷，可能对其他经济领域的支出造成影响。

当前正值澳洲一些大城市的房价出现下滑。由于监管机构施压银行业抑制发放高风险贷款，似乎起了遏制需求的作用，澳洲5月份房价下降了1.1%。

澳洲央行总裁洛威已告诫称，家庭借款水平较高的情况下，如果家庭不得不将更多的钱用于还债，则有可能会减少支出。

实际上过去一年左右澳洲的零售销售一直表现不佳，今年平均则增长了0.2%，体现出薪资增长停滞在创纪录低点1.9%、以及家庭债务飙升的影响。

在澳洲1.7万亿澳元的年经济产出中，零售业约占17%，而且是仅次于医疗行业的第二大就业领域。

花旗分析师Josh Williamson称，他们怀疑部分行业的零售销售增长在一定程度上因复活节相关销售增加。他们认为5月这种情况不会再上演。

分析师认为，4月零售销售因3月末昆士兰州遭遇气旋破坏而失真。(完)