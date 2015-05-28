焦点：澳洲第一季企业投资创逾六年最大降幅 澳元应声跌向一个月低点

图为一张美元纸币和两枚澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透悉尼5月28日 - 澳洲第一季企业投资遭遇逾六年来最大降幅，未来一年支出计划也远低于市场预期，该报告令人大失所望，拖累澳元大幅下跌。

该报告对于澳洲央行而言将是一剂苦药。该行刚刚才将利率降至2%的纪录低点，希望借此重振企业支出。

澳洲统计局周四公布的数据显示，澳洲第一季新资本支出经季节调整后较前季下降4.4%，至359亿澳元(294亿美元)，创2009年底以来的最大降幅，路透调查预估为下降2.4%。

关键的一点是，2015/16年度企业资本支出的计划规模偏低，仅为1,040亿澳元，除矿业之外的其他行业基本没有增加资本支出的意愿。

“仍没有太多迹象显示，非矿业投资正在填补矿业投资骤减所留下的缺口。”AMP Capital Investors分析师Shane Oliver说。

“数据告诉我们风险仍在，澳洲央行可能得再度降息。”

投资人的反应是压低澳元。澳元兑美元下跌超过0.005美元至0.7694美元，澳洲公债期货YTTc1大涨，因市场臆测澳洲央行宽松政策可能还没结束。

澳洲央行下周将召开6月会议，市场认为这次会议几乎笃定将维持利率不变，因该行正评估5月举措的效果。

金融市场显示，耶诞节之前澳洲央行再次降息的概率有约60%<0#YIB:>，而且很大程度上要看今后的投资状况表现如何。

**最低预期资本回报率太高**

经过十年的疯狂扩张后，相关项目已纷纷完工，而且多数大宗商品价格下跌迫使矿企削减成本，采矿业全线回撤。

政策制定者一直寄希望于其他行业能够加快马力来填补这一空缺，但结果却是一次又一次地失望。

澳洲央行副总裁洛威在近期的一次讲话中，尝试解释为何投资对宽松政策如此不敏感，这种现象在许多发达国家中普遍存在。

他认为，企业没有适应全球普遍低回报的新常态，对他们的投资项目设定不切实际的最低预期资本回报率。

他援引了德勤(Deloitte Touche)对财务高管的一项调查作为佐证。此项调查发现，超过80%的受访者要求一项投资必须达到10%或以上才能考虑批准，50%的受访者希望获得至少13%的回报。

鉴于目前澳洲10年期公债收益率(殖利率)还不到3%，上述标准未免太高了。

“这就带来一个问题，就是在当前持续较低的利率水平下，多高的最低预期资本回报率才算合适？”洛威称，“最平均的答案可能或者应该是要低于以往。”(完)

(编译 汪红英/李婷仪/刘秀红；审校 白云/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。