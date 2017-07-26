焦点：澳洲第二季通胀意外疲弱 降低升息机率

路透悉尼7月26日 - 澳洲第二季消费者物价升幅意外疲弱，核心通胀率连续第六个季度低于目标水准。该数据提醒人们为何澳洲利率仍处于纪录低位，而且未来数月仍将维持原地不动。

数据公布后澳元/美元微跌0.0025美元。第二季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.2%；较上年同期上涨1.9%，远低于路透调查预估的2.2%。

第二季CPI截尾均值较前季上涨0.5%，与市场预期一致。

第二季CPI截尾均值较上年同期上涨1.8%，再度低于澳洲央行的长期目标区间2-3%。自2016年初以来一直是这种情况。

“澳洲央行显然不会对这样的水平感到满意。核心通胀率长期以来一直都太低了，”摩根大通分析师Tom Kennedy称。“澳洲央行不会很快就考虑升息的。”

通胀长期低迷导致澳洲央行去年将利率调降至纪录低位1.5%，自那以来一直维持不变。

面对这样的通胀数据，投资者的反应是下调本就不高的升息机率预估。银行间利率期货走势暗示，澳洲央行在12月升息的可能性为8%。

**很难找到通胀迹象**

上季物价上涨的主要领域为医保、烟草税及购房成本，而据澳洲统计局数据，假期旅游、汽油和水果价格下滑则带来抵销影响。

仍有很多不利于通胀的因素。

虽然公用事业收费上升应该会拉高本季的CPI，但在薪资增长已经处于纪录低位之际，这也会削弱消费者的购买力。

澳元近来升值也可能抑制很多进口产品，尤其是科技产品的价格。

澳洲央行自身也怀疑通胀率能否在一年或更长时间内升至2%上方，但该央行对再度降息也持谨慎态度，因担心降息会刺激悉尼和墨尔本楼市出现由债务驱动的泡沫。

澳洲央行同时也不急于升息。澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)上周还表示，该央行没有必然的理由去追随其他一些央行收紧政策。

导致利率维持在低位的全球性因素“在可预见的未来将继续发挥作用”，德贝尔说，这打压了市场对于该央行将在年底前升息的揣测。(完)