焦点：澳洲第三季经济成长加速 得益于出口和消费者支出

图为澳大利亚悉尼港口的一艘集装箱货轮。 REUTERS/David Gray

路透悉尼12月2日 - 澳洲经济在上一季度加快成长脚步，出口激增且消费者支出稳健，抵销了企业投资锐减的大幅拖累，为预测央行不再降息更添依据。

澳洲公布第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.9%，涨幅高于前一季的0.3%。数据公布后澳元/美元小幅走高。

第三季GDP较上年同期成长2.5%，优于2.4%的预估增幅，也领先于美国。

“这样结果还不坏，”数据公布时正巧在珀斯讲话的澳洲央行总裁史蒂文斯说。“比我们自己的预估还略好一点。”

本周央行在12月政策会议上再度维持指标利率在2%不变，称有迹象显示，受以往降息以及本币贬值推动，经济活动有所加快。

史蒂文斯重申，如果需要的话有进一步放松政策的空间，但强调货币政策也只能做这么多了。从银行间利率期货走势来看，澳洲央行2月初召开会议时降息的机率只有五分之一。

“最新数据肯定有助于提升家庭和企业信心，”CommSec首席分析师Craig James表示。

“通胀率在可控范围之内；利率目前处于历史低位；家庭支出正在提升；房屋建筑和出口一马当先。”

**矿业投资是最大拖累**

澳洲统计局公布，以现值计算，澳洲商品和服务总值为1.6万亿澳元(1.25万亿美元)；以2,380万人口计算，人均约为68,000澳元。

虽然澳洲自1991年以来从未陷入全面衰退，但多年来经济运行一直低于趋势水平。

政府最近承认，澳洲经济潜在增长率目前可能更接近2.75%，而不是之前认为的3.0-3.25%。

最大的拖累因素是矿业投资，经历长达十年的高速扩张后矿业投资全面回落。企业支出拖累第三季GDP增长率减少0.6个百分点，连续第五个季度下降。

政府支出也未对经济做出正面贡献，政府投资缩减令GDP增长率减少0.4个百分点。

不过，以前的庞大矿业投资正推动资源出口大幅增加，其中很大一部分出口至中国，尽管所有人都在谈论中国经济放缓。

结果就是，净出口对经济增长的贡献高达1.5个百分点，为2009年初以来最大。

消费者支出的贡献为0.4个百分点，受助于汽车、服装和电信产品销售强劲。

家庭的储蓄率仍高达9%，因此尽管薪资增长低迷，但家庭仍能够继续支出。

从报告中几乎找不到通胀迹象。一项关键的生产率指标强劲上扬，较上年同期上升2.0%，表明澳洲企业的效率正在提高。(完)