焦点：澳洲第四季企业投资再度下滑 且前景并不乐观

路透悉尼2月23日 - 澳洲企业投资连续第四个季度下滑，因矿产业者继续削减投资，其他行业勉强小幅上调今年支出计划，经济复苏仍只是初步迹象。

周四澳洲统计局公布的数据显示，第四季企业投资下滑2.1%至276亿澳元(211.8亿美元)。分析师之前预期仅下滑1%。

下滑的原因完全在于矿产业支出减少逾9%，尽管制造业的新投资攀升了3.1%。

重要的是，第四季设备、工厂和机械方面的支出确有小幅增长，使人进一步期待经济在前一季度意外萎缩后，料将出现反弹。

下周将公布的数据，料将显示第四季经济将增长约0.6-0.7%。

分析师认为，澳洲已避开了25年来的首次衰退，但数据尚未显示非矿业经济出现明显的复苏。

2017/18财年的支出计划为806亿澳元，为10年来最低，且低于许多分析师预期的840亿澳元。

再一次，矿业投资一片疲弱，经济其他部分的投资无法予以抵销。

“这显示动能仍下滑。这不是你所想要的。你希望的是这些预估能有所提高，”AMP Capital首席分析师Shane Oliver表示。

“我认为这让再次降息的可能性犹存，尽管澳洲央行为降息设下了很高的门槛。”

自去年降息至1.5%的纪录低位后，澳洲央行一直按兵不动，预计规模达1.6万亿(兆)澳元的澳洲经济成长率将加快至3%左右。

就在本周，澳洲央行总裁洛威辩称，矿业带来的拖累基本消散，再度降息可能只会令由债务驱动的楼市泡沫加剧。

但是，商界似乎并不乐于合作。

“尽管矿业资本支出的拖累正在消退，但目前非矿业的复苏确实十分微弱，”摩根大通分析师Ben Jarman说道。

“我们看到全球商业景气调查数据大幅上升，但眼下澳洲企业似乎并未让其资本支出计划跟进。”(完)