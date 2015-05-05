焦点：澳洲央行降息至纪录低点 市场思考宽松周期是否告一段落

图为在悉尼拍摄的澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透悉尼5月5日 - 澳洲央行周二进行年内第二次降息，意在帮助经济应对矿业投资减少的问题，同时防止澳元上涨带来负面影响。

澳洲央行将现金利率下调25个基点至2.0%的纪录低位，随后澳元应声下滑。不过澳元很快回升，因投资者思考此轮放松周期是否就此告一段落。

央行声明确实指出经济有所好转，而且没有提到可能有必要出台进一步举措。

“委员会认为，通胀前景为进一步宽松货币政策、从而强化近期振奋人心的家庭需求趋势提供了机会，”澳洲央行总裁史蒂文斯称。

他还对近期数据改善表示赞同。

“已掌握的信息表明，家庭需求趋势在过去六个月好转，而且就业增长转强。”

7月及此后的银行间利率期货下跌，因为市场对利率跌破2%的预期转淡。澳元最初下滑0.005美元，但随后止跌反弹，报0.7893。

“央行的声明很平衡，甚至有些乐观，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示。

“这暗示央行官员对当前的利率水平比较满意，”她补充道。“隔夜拆款利率降到2%以下的可能性很大，但我们也明白进一步降息的阻力很大，而要到年内很晚才有可能。”

决策者们担心，进一步下调利率的效果可能会越来越不济。虽然以前的降息举措提供了一个亟需的房屋建筑活动刺激，但也导致悉尼房价出现投机性大涨，引起了监管当局的不满。

**希望澳元汇价下跌**

澳洲央行3月和4月均出人意料没有降息，但这次吻合了外界预期，主要因为近期澳元走强。

澳元兑美元上周触及0.80美元上方的三个月高位，因一系列疲弱的美国经济数据削弱了对美联储最早或将在6月升息的预期。

澳元升值尤其不受澳洲欢迎，因为澳洲单一最大出口收入来源--铁矿石的价格已腰斩，跌至每吨60美元下方，对企业获利和政府税收构成很大打击。

“(澳元)进一步贬值是有可能且必要的，特别是有鉴于大宗商品价格大幅下滑，”史蒂文斯周二说。

澳洲国库部长霍基下周提交2015/16年度预算案时，其对政府财政的影响也将显而易见；澳洲有可能在2020年之前终结财政赤字。而澳洲央行4月会议记录显示，委员会已经得到警告，称今年企业支出可能更加下降，较前几个月明显恶化。

资源价格下滑也已经给矿业投资前景蒙上阴影，而其他产业也没有显露出可吸收闲置产能的太多迹象。

这样的转变使得分析师推测，澳洲央行周五公布季度政策声明时可能调降经济增长预估。(完)

(编译/审校 王丽鑫/徐文焰/白云/李婷仪/王颖)

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