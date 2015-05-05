焦点：澳洲央行降息至纪录低点 市场思考宽松周期是否告一段落

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透悉尼5月5日 - 澳洲央行周二进行年内第二次降息，意在帮助经济应对矿业投资减少的问题，同时防止澳元上涨带来负面影响。
澳洲央行将现金利率下调25个基点至2.0%的纪录低位，随后澳元应声下滑。不过澳元很快回升，因投资者思考此轮放松周期是否就此告一段落。
央行声明确实指出经济有所好转，而且没有提到可能有必要出台进一步举措。
“委员会认为，通胀前景为进一步宽松货币政策、从而强化近期振奋人心的家庭需求趋势提供了机会，”澳洲央行总裁史蒂文斯称。
他还对近期数据改善表示赞同。
“已掌握的信息表明，家庭需求趋势在过去六个月好转，而且就业增长转强。”
7月及此后的银行间利率期货下跌，因为市场对利率跌破2%的预期转淡。澳元最初下滑0.005美元，但随后止跌反弹，报0.7893。
“央行的声明很平衡，甚至有些乐观，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示。
“这暗示央行官员对当前的利率水平比较满意，”她补充道。“隔夜拆款利率降到2%以下的可能性很大，但我们也明白进一步降息的阻力很大，而要到年内很晚才有可能。”
决策者们担心，进一步下调利率的效果可能会越来越不济。虽然以前的降息举措提供了一个亟需的房屋建筑活动刺激，但也导致悉尼房价出现投机性大涨，引起了监管当局的不满。
**希望澳元汇价下跌**
澳洲央行3月和4月均出人意料没有降息，但这次吻合了外界预期，主要因为近期澳元走强。
澳元兑美元上周触及0.80美元上方的三个月高位，因一系列疲弱的美国经济数据削弱了对美联储最早或将在6月升息的预期。
澳元升值尤其不受澳洲欢迎，因为澳洲单一最大出口收入来源--铁矿石的价格已腰斩，跌至每吨60美元下方，对企业获利和政府税收构成很大打击。
“(澳元)进一步贬值是有可能且必要的，特别是有鉴于大宗商品价格大幅下滑，”史蒂文斯周二说。
澳洲国库部长霍基下周提交2015/16年度预算案时，其对政府财政的影响也将显而易见；澳洲有可能在2020年之前终结财政赤字。而澳洲央行4月会议记录显示，委员会已经得到警告，称今年企业支出可能更加下降，较前几个月明显恶化。
资源价格下滑也已经给矿业投资前景蒙上阴影，而其他产业也没有显露出可吸收闲置产能的太多迹象。
这样的转变使得分析师推测，澳洲央行周五公布季度政策声明时可能调降经济增长预估。(完)
(编译/审校 王丽鑫/徐文焰/白云/李婷仪/王颖)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透布鲁塞尔1月20日 - 特朗普上任初期的政策计划料将主导未来一周的新闻版面，但他也将看到上任后首份的美国经济体检报告--国内生产总值(GDP)。
--特朗普周五在总统就职演说中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧，投资者没有找到对美元下大赌注的理由，令美元指数下跌0.1%，美国公债收益率从两周半高位回落，美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。