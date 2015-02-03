综述：澳洲央行调降指标利率至纪录低点 市场预期继续降息

图为一张美元现钞和两枚澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透悉尼2月3日 - 澳洲央行周二将指标利率调降至2.25%的历史低点，结束18个月来的宽松政策空白期，因央行试图刺激国内疲软的经济，同时维持对澳元的贬值压力。

澳洲央行在今年第一次会议上宣布降息0.25个百分点，澳元兑美元闻讯大跌超过0.01美元。

澳洲央行总裁史蒂文斯在一份简短声明中表示，“整体而言，澳洲央行认为，在较长时期内产出增长可能继续低于趋势水准，失业率的高峰略高于此前预期。”

“此番降息料将对需求带来额外支撑，同时可以扶助经济稳健成长、通胀符合目标。”

市场原本的预期就是倾向于本周降息，不过路透调查的29位分析师中，仅有9位预期降息。

银行间利率期货在央行降息之后跳涨，市场预期央行下次于3月举行的政策会议中，指标利率更进一步降至2.00%的机率接近50%。

澳洲10年期公债收益率早已低于隔拆利率水平，现更进一步降至记录低点2.36%。澳洲股市触及2008年以来最高。

“很显然，他们对未来经济活动前景的评估更加疲弱。”RBC Capital Markets高级分析师Su-Lin Ong说。他并表示，澳洲央行2月6日将出炉的季度货币政策声明中，可能会下修对经济成长及通胀预估。

Ong说，“我们陷入成长低于标准的时间已经很久了。”

**需要澳元贬值**

这是澳洲央行自2013年8月以来首次降息，也标志着央行政策较之12月会议发生大逆转。央行在12月会议上暗示，将在一段时期内维持政策稳定。

降息举措的部分目的在于抵消澳洲多种出口资源价格下跌的影响。大宗商品价格下滑不仅损及企业获利，也抑制了矿业投资。

而中国经济持续减速则令情况变得更加艰难。中国是澳洲最大的出口市场。

近期其他央行匆忙放宽政策，意味着澳洲央行如果希望制止澳元升值到没有竞争力的水平，就必须随之采取行动。这也让降息更加迫在眉睫。

史蒂文斯确实警告称，“可能需要汇率下滑以帮助经济实现平衡增长。”澳元兑美元下跌逾0.01美元，至0.7670。

随着当前油价下挫且薪资成长处于10年低点，澳洲国内通胀前景趋于温和。今年大部分时间里，核心通胀率预计将接近澳洲央行2-3%目标区间的下端。

围绕澳洲总理艾保德(Tony Abbott)执政前景的臆测为市场带来政治不确定性。

澳洲股市指标S&P/ASX 200指数在央行宣布降息后冲至近七年最高水准。(完)

(编译 张明钧/李婷仪/徐文焰/洪曦; 审校 郑茵/许娜/杜明霞)

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