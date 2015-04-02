焦点：铁矿石价格重挫 为促使澳洲央行降息再加一把火

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
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路透悉尼4月2日 - 澳洲央行最快下周降息的压力日渐加大，因为该国最有价值的出口商品--铁矿石价格暴跌，损及矿业部门获利以及政府税收。
澳洲央行将在4月7日召开月度政策会议，市场目前押注其将追随2月宽松步伐，再度调降指标利率25个基点至历史低位2.0%。
在某种程度上，任何降息行动将旨在打压澳元走低，从而协助大宗商品生产商出口以美元计价的产品。
西太平洋银行首席经济分析师Bill Evans指出，自澳洲央行3月会议以来，铁矿石价格已经下挫约15%，而澳元兑美元同期仅小跌1美分。
“鉴于此，澳洲央行下周宣布降息时，维持宽松倾向将十分重要，”Evans说，“那将继续对澳元构成下行压力。”
从银行间利率期货来看，4月放宽的可能性超过60%，5月之前降息一次的预期已完全为市场消化。实际上，投资者已预期年底前利率降至1.75%。
澳洲央行总裁史蒂文斯称，澳洲正苦于应对矿业荣景结束，他指出过去的矿业热潮几乎彻底终结，对澳洲非常不利，通常会在通胀失控后出现大崩盘。但他称，央行将继续支撑经济。
**影响矿业获利及税收**
现货铁矿石周三跌3.9%，当前报每吨49美元，为2008年推出该指数以来最低，澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)预估，后市或下探47美元。
铁矿石价格下跌拖累矿产股，Fortescue Metals(FMG.AX)跌3%，Atlas Iron(AGO.AX)跌3.8%，BC Iron(BCI.AX)下挫4%。
铁矿石价格上升前景渺茫，在需求增长消退的同时，全球供应继续扩张，目前矿商指望油价下跌、运费调低及澳元贬值为其带来利润。
铁矿石是澳洲最大的出口创收来源，其价格下跌对政府税收乃至矿业利润产生严重影响。
铁矿石大省西澳大利亚州正被迫延迟征收采矿权利金，这料将支持数以万计的工作岗位；矿业曾经让澳洲免于受到全球金融危机最坏状况的冲击。
摩根大通首席经济学家Stephen Walters援引澳洲国库部的估算称，铁矿石价格每下跌10美元，澳大利亚国家预算将减少多达30亿澳元。
“铁矿石价格已累计下跌70%，对税收的最终拖累达到300亿澳元，”Walters说。
这只会让澳洲国库部长霍基面临更大压力，得在5月份发布的年度预算中决定是通过节省开支、还是提高税收以达到财政目标，同时需要确保上述拖累不会损害本已疲软的经济。
“在财政政策被收紧后，为经济提供支持的重担就落到货币政策上了。”(完)
(编译 王兴亚/李爽/秦德兴; 审校 孙茉莉/郑茵/张明钧)
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