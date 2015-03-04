澳大利亚将加强对外国非法购房者的调查 似为楼市去火

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透悉尼3月4日（记者 Matt Siegel） - 澳大利亚财政部长霍基周三称，澳大利亚将加强对外国人非法购买住宅的调查。外界认为这是为澳大利亚房地产市场降温的举措。
澳大利亚周二要求一栋价值3,900万澳元(3,005万美元)豪宅的中国业主在90天内将其出售，否则将面临法律后果。
澳大利亚只允许外国人购买新建房地产，但一个议会委员会去年调查发现存在很多违法情况。霍基承诺对违法行为加大调查力度。
“我们并不是要进行迫害，我们也不想制造排外情绪，”他对记者说道。
“我们的态度是……澳大利亚人无论在哪里，参加拍卖的澳大利亚人都需要知道，他们在与拥有合法购房资格的人进行公平竞争。”
霍基表示，这栋名为“Villa del Mare”的悉尼房产由香港上市公司恒大地产(3333.HK)旗下的公司于去年11月通过一系列在澳大利亚、香港和英属维尔京群岛注册的空壳公司“非法”购买。
恒大地产称，此项房屋买卖时，公司委托了澳大利亚当地的专业律师行全权负责办理。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)