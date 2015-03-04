澳大利亚将加强对外国非法购房者的调查 似为楼市去火

路透悉尼3月4日（记者 Matt Siegel） - 澳大利亚财政部长霍基周三称，澳大利亚将加强对外国人非法购买住宅的调查。外界认为这是为澳大利亚房地产市场降温的举措。

澳大利亚周二要求一栋价值3,900万澳元(3,005万美元)豪宅的中国业主在90天内将其出售，否则将面临法律后果。

澳大利亚只允许外国人购买新建房地产，但一个议会委员会去年调查发现存在很多违法情况。霍基承诺对违法行为加大调查力度。

“我们并不是要进行迫害，我们也不想制造排外情绪，”他对记者说道。

“我们的态度是……澳大利亚人无论在哪里，参加拍卖的澳大利亚人都需要知道，他们在与拥有合法购房资格的人进行公平竞争。”

霍基表示，这栋名为“Villa del Mare”的悉尼房产由香港上市公司恒大地产(3333.HK)旗下的公司于去年11月通过一系列在澳大利亚、香港和英属维尔京群岛注册的空壳公司“非法”购买。

恒大地产称，此项房屋买卖时，公司委托了澳大利亚当地的专业律师行全权负责办理。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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