焦点：悉尼房价迅猛上涨 外来资金买需旺盛

路透悉尼6月28日（记者 Wayne Cole/Charlotte Greenfield） - 悉尼房价近来几乎天天上头条：一套三居室的老房子，墙皮脱落，连厨房洗涤槽都没有，售价却高达260万澳元（200万美元）。首次置业者难以看到曙光。

悉尼房价以两位数的增幅上涨，因利率处于纪录低位、人口迅速增长、房屋长期供应不足、税制有利于房地产投资者，且来自亚洲其他国家的资金大量流入。

新公寓的建设有所加快，但建设时间长，且有大量之前被压抑的需求。随着地价越来越高，公寓项目在楼市所占比重上升。

Kerry Uys与丈夫以及两个孩子四年前从英国来到悉尼后，就一直想买房，但房价实在太高，且她觉得澳大利亚的现场拍卖系统“陌生且恐怖”。

“我们在找房，房价却一直在涨，”她说道，“我们看了很多房。我们发现拍卖时人满为患。”

面对一路飙涨的房价，尤伊斯一家3月时决定购买一套一居室的小公寓作为投资，同时继续住在租来的房子里。

将有更多公寓投放市场，过去一年里，澳大利亚的公寓项目获批量增加28%至纪录高位。

新南威尔士大学房地产经济学研究员Nigel Stapledon预计，年底前悉尼将有1.3万套新房上市。未来三年，平均每年竣工量将达到2.8万套，超过历史平均值的两倍。

“我们看到，房价上涨后，供应增加，而随着新房上市，房价上涨动能将减退。”Stapledon说。

但多年的房屋供应不足后，目前供应增加也只是在追赶人口增长步伐而已。

悉尼目前有170万户家庭，政府预计悉尼的家庭数量在未来20年里将增长一半，这意味着每年要有4万套新房投放市场，才能追赶家庭增长的步伐。

政府升息打压房价的机率很低。澳大利亚央行总裁史蒂文斯近期称悉尼楼市“疯狂”，但在经济增长迟滞、通胀较低的背景下，该国还是将利率调降至历史低位。

为遏制楼市泡沫，监管机构寄望于银行收紧房屋贷款政策，但成效不大。

房地产的投资回报诱人。房租回报率约4.2%，尽管处于10年低位，但仍远高于2.5%左右的定期存款利率，亦高于仅3%的10年期公债收益率。

和伦敦与纽约等国际大都市相似，悉尼日益成为国际资本尤其是亚洲资本的投资目的地。

政府数据显示，澳大利亚有三分之一的新房被外国人买走，集中在悉尼和墨尔本。

瑞银经济学家George Tharenou说：“我们认为利率可能持续处于纪录低位，且来自外部的需求仍强劲，这意味着房市活动以及价格增幅可能放缓，但不会急剧下挫。” （完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。