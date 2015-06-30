焦点：悉尼房价迅猛上涨 外来资金买需旺盛

调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
路透悉尼6月28日（记者 Wayne Cole/Charlotte Greenfield） - 悉尼房价近来几乎天天上头条：一套三居室的老房子，墙皮脱落，连厨房洗涤槽都没有，售价却高达260万澳元（200万美元）。首次置业者难以看到曙光。
悉尼房价以两位数的增幅上涨，因利率处于纪录低位、人口迅速增长、房屋长期供应不足、税制有利于房地产投资者，且来自亚洲其他国家的资金大量流入。
新公寓的建设有所加快，但建设时间长，且有大量之前被压抑的需求。随着地价越来越高，公寓项目在楼市所占比重上升。
Kerry Uys与丈夫以及两个孩子四年前从英国来到悉尼后，就一直想买房，但房价实在太高，且她觉得澳大利亚的现场拍卖系统“陌生且恐怖”。
“我们在找房，房价却一直在涨，”她说道，“我们看了很多房。我们发现拍卖时人满为患。”
面对一路飙涨的房价，尤伊斯一家3月时决定购买一套一居室的小公寓作为投资，同时继续住在租来的房子里。
将有更多公寓投放市场，过去一年里，澳大利亚的公寓项目获批量增加28%至纪录高位。
新南威尔士大学房地产经济学研究员Nigel Stapledon预计，年底前悉尼将有1.3万套新房上市。未来三年，平均每年竣工量将达到2.8万套，超过历史平均值的两倍。
“我们看到，房价上涨后，供应增加，而随着新房上市，房价上涨动能将减退。”Stapledon说。
但多年的房屋供应不足后，目前供应增加也只是在追赶人口增长步伐而已。
悉尼目前有170万户家庭，政府预计悉尼的家庭数量在未来20年里将增长一半，这意味着每年要有4万套新房投放市场，才能追赶家庭增长的步伐。
政府升息打压房价的机率很低。澳大利亚央行总裁史蒂文斯近期称悉尼楼市“疯狂”，但在经济增长迟滞、通胀较低的背景下，该国还是将利率调降至历史低位。
为遏制楼市泡沫，监管机构寄望于银行收紧房屋贷款政策，但成效不大。
房地产的投资回报诱人。房租回报率约4.2%，尽管处于10年低位，但仍远高于2.5%左右的定期存款利率，亦高于仅3%的10年期公债收益率。
和伦敦与纽约等国际大都市相似，悉尼日益成为国际资本尤其是亚洲资本的投资目的地。
政府数据显示，澳大利亚有三分之一的新房被外国人买走，集中在悉尼和墨尔本。
瑞银经济学家George Tharenou说：“我们认为利率可能持续处于纪录低位，且来自外部的需求仍强劲，这意味着房市活动以及价格增幅可能放缓，但不会急剧下挫。” （完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”
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