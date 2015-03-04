澳大利亚将加强对外国非法购房者的调查 为楼市去火

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼3月4日 - 澳大利亚财政部长霍基周三称，澳大利亚将加强对外国人非法购买住宅的调查。外界认为这是为澳大利亚房地产市场降温的举措。
澳大利亚周二要求一栋价值3,900万澳元(3,005万美元)豪宅的中国业主在90天内将其出售，否则将面临法律后果。
澳大利亚只允许外国人购买新建房地产，但一个议会委员会去年调查发现存在很多违法情况。霍基承诺对违法行为加大调查力度。
“我们并不是要进行迫害，我们也不想制造排外情绪，”他对记者说道。
“我们的态度是……澳大利亚人无论在哪里，参加拍卖的澳大利亚人都需要知道，他们在与拥有合法购房资格的人进行公平竞争。”
霍基表示，这栋名为“Villa del Mare”的悉尼房产由香港上市公司恒大地产 旗下的公司于去年11月通过一系列在澳大利亚、香港和英属维尔京群岛注册的空壳公司“非法”购买。
恒大地产称，此项房屋买卖时，公司委托了澳大利亚当地的专业律师行全权负责办理。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放