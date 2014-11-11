澳大利亚及俄罗斯领袖呼吁加速调查MH17班机事件-克里姆林宫

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京11月11日 - 一名克林姆林宫发言人周二表示，澳洲总理阿博特和俄罗斯总统普京呼吁调查人员加快7月东乌克兰坠机事件的调查。
该名发言人表示，普京与美国总统奥巴马在亚太经合组织(APEC)峰会期间短暂交谈，两国领袖讨论到叙利亚、乌克兰及伊朗等议题。(完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。