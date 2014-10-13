（重发）澳总理将在G20峰会上就马航坠机事件与普京“正面交锋”

（修饰标题）

路透悉尼10月13日（记者 Matt Siegel） - 澳大利亚总理阿博特周一称，他将在即将召开的20国集团（G20）峰会上，就马航MH17航班客机坠落和澳大利亚公民“被害”问题与俄罗斯总统普京正面交锋。

有指控称乌克兰亲俄分离主义者利用俄罗斯提供的地对空导弹击落了MH17航班，这引发澳大利亚国内出现禁止普京参加下月在布里斯班举行的G20峰会的呼声。

阿博特周日称，澳大利亚无权禁止G20成员国参会，但誓言与普京严辞以对。

“我将与普京先生正面交锋，”阿博特对记者说道。他在这里使用了澳大利亚橄榄球规则用语“shirtfront”，意思是从正面将别人撞倒在地。

“我会对普京先生说，澳大利亚人被杀害，他们是被俄罗斯支持的叛军使用俄罗斯提供的装备杀害的。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。