澳洲官员称最新探测到的信号不太可能与失联飞机有关

一架飞机在葡萄牙里斯本一超市附近坠毁 机上四人丧生
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透澳洲珀斯4月11日 -澳洲官员周五表示，马航失联飞机搜救过程中最新探测到的信号不太可能与失联飞机有关，搜救努力未取得重大突破。
澳洲搜寻工作协调负责人AngusHouston在声明中称，周四澳洲一艘搜索船只探测到的信号不太可能与失联飞机黑匣子有关。
“据我所知，MH370的搜索工作没有取得突破。" (完)
(翻译 张荻；审校 徐文焰)
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路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。