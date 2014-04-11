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时事要闻 | 2014年 4月 11日 星期五 12:14 BJT

澳洲官员称最新探测到的信号不太可能与失联飞机有关

路透澳洲珀斯4月11日 -澳洲官员周五表示，马航失联飞机搜救过程中最新探测到的信号不太可能与失联飞机有关，搜救努力未取得重大突破。

澳洲搜寻工作协调负责人AngusHouston在声明中称，周四澳洲一艘搜索船只探测到的信号不太可能与失联飞机黑匣子有关。

“据我所知，MH370的搜索工作没有取得突破。" (完)

(翻译 张荻；审校 徐文焰)

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