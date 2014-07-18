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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 11:52 BJT

澳洲与韩国的航空公司数月前已更改飞越乌克兰的航线

路透悉尼7月18日 - 澳洲航空(QAN.AX)、大韩航空(003490.KS)和韩亚航空(020560.KS)周五称，因乌克兰政府与亲俄叛军间的局势紧张，几个月前已改变飞越乌克兰空域的路线。

澳洲航空表示，几个月前，将伦敦至迪拜航线途经乌克兰上空的路线向南移动了400海里左右。

澳洲航空发言人拒绝对改变航线的原因予以置评。

韩亚航空从3月3日起停止飞越该空域，其发言人称是因地缘政治局势紧张。大韩航空停止飞经该区域的时间与韩亚航空一致。

中国官方媒体新华社报导，中国民航总局周五下令国内航班避免飞越乌克兰东部空域。

一架马来西亚航空MASM.KL的客机周四在乌克兰东部遭击落，造成机上近300人全部丧生。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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