澳洲与韩国的航空公司数月前已更改飞越乌克兰的航线

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透悉尼7月18日 - 澳洲航空(QAN.AX)、大韩航空(003490.KS)和韩亚航空(020560.KS)周五称，因乌克兰政府与亲俄叛军间的局势紧张，几个月前已改变飞越乌克兰空域的路线。
澳洲航空表示，几个月前，将伦敦至迪拜航线途经乌克兰上空的路线向南移动了400海里左右。
澳洲航空发言人拒绝对改变航线的原因予以置评。
韩亚航空从3月3日起停止飞越该空域，其发言人称是因地缘政治局势紧张。大韩航空停止飞经该区域的时间与韩亚航空一致。
中国官方媒体新华社报导，中国民航总局周五下令国内航班避免飞越乌克兰东部空域。
一架马来西亚航空MASM.KL的客机周四在乌克兰东部遭击落，造成机上近300人全部丧生。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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