澳股引领亚洲股市反弹 日圆全面走软

* 亚洲股市上涨，澳股触及五年高位

* 日圆普遍走软，因风险偏好上升

* 微软、亚马逊等亮丽财报推升美股刷新纪录收盘高位

路透悉尼10月28日 -澳洲股市周一攀至五年高位，引领亚股反弹，此前微软等企业公布的强劲业绩推升美股刷新纪录收盘高位，同时投资者对避险货币日圆则退避三舍。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.7%，上周跌1.1%。上周该指数创两个月来最大一周跌幅，因市场忧虑中国可能收紧政策以控制物价。

澳洲股市上扬1.2%，至2008年6月以来最高水准；香港恒生指数.HSI涨0.4%；韩国综合股价指数.KS11升0.3%。

日股日经指数.N225上涨1.0%，扳回上周五重挫2.7%的部分跌幅。

“市场自上周五的过度下跌中反弹...但我认为不会测试新高，”立花证券分析师Kenichi Hirano谈到日经指数时说。

许多交易商怀疑亚洲市场进一步涨幅可能有限，因投资人审慎关注中国决策制定者可能采取哪些行动来为房价和通胀降温。

亚洲几个市场周一因公共假期休市，包括新西兰和菲律宾。

**风险意愿好转**

随着风险意愿好转，对于避险品种日圆的需求减少。澳元兑日圆升0.5%，报93.68。欧元兑日圆与美元兑日圆也双双小升，分别至134.74和97.52。

欧元兑美元持坚于1.3814，距离周五所及两年高点1.3833不远。

过去几周来，由于市场日益预期美联储将维持大规模刺激举措至明年，美元一直全面承压。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于10月29-30日召开会议，预计不会缩减每月850亿美元的购债规模。

分析师预期，政策官员会希望先观察美国预算之争所造成的影响。预算争议让美国濒临违约，且造成政府部分关闭。

“联邦公开市场委员会(FOMC)会议应该不会有什么意外...华府的争端使成长前景蒙上阴影，因此别再想缩减这件事了，”摩根大通的分析师在给客户的报告中称，并指出最快可能在2014年4月会议上缩减刺激措施。

相对于股市，大宗商品走势较迟滞，期铜小跌至每吨7,178.25美元，美国原油期货跌0.1%至每桶97.72美元。现货金持稳在每盎司1,352.44美元。(完)

(编译 王冠中; 审校 石冠兰)

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