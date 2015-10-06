专访：澳洲在糖出口议题上未达目的 但对TPP总体满意--贸易部长

路透亚特兰大10月5日 - 澳洲贸易和投资部长安德鲁·罗伯(Andrew Robb)周一表示，该国希望进一步进入美国的糖市场，而不仅限于跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)中所规定的程度；但TPP保证了澳洲国内从酿酒到金融服务等相关产业的利益。

TPP额外给予澳洲每年向美国出口6.5万吨糖的配额，并让澳洲在美国市场的增长中分一杯羹。罗伯称这可望令该国在2020年之前的年度糖出口量达到40万吨。

澳洲还成功拒绝了美国一项要求，即提高对生物科技药品的保护年限，从而避免了对本国医疗预算带来冲击。罗伯还称，参与谈判的官员必须根据协议的整体情况作出判断。

“我们的判断是，我们在增加糖出口量方面没有完全达到目的，但这仍是2000年以来的首次增加，”他在接受路透访问时称。

日本将进口牛肉的关税降至9%，对牛肉生产商将是“大利好”；海鲜生产商将享受出口零关税；加拿大取消葡萄酒进口关税，则将明显促进该产业发展。澳洲每年的葡萄酒出口额已经超过1.4亿澳元(9,916万美元)。

“当你把各国的政策逐一计算后，会发现我们国家农业的几乎各个方面都有很大机会，”他说。

与澳洲和美国稍早就糖出口问题举行的讨论相比，差别在于与美国需求连动的自由裁量配额(discretionary quota)比例提高，将从8%提高至23%。

罗伯称，“只要该市场未来有些许增长，我们就能以增加数额的近四分之一取得新增配额。”

澳洲对美国的年均糖出口量预计将从10.7万吨增长近一倍，达到20.7万吨。(完)