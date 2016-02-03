焦点：大宗商品价格暴跌 导致澳洲出口收入骤减

路透悉尼2月3日 - 澳洲12月贸易逆差激增至六个月高点，因第四季末主要资源出口商品价格大幅下跌，给出口收入带来沉重打击。

经济前景丝毫没有更加乐观，最近的油价大跌撼动全球市场，促使澳洲央行(RBA)承认，可能需要降息，以抑制对经济的持续破坏。

“货币贬值和出口量增加，仅部分抵消了大宗商品价格暴跌的影响，导致贸易逆差居高不下，”瑞银分析师George Tharenou表示。

“贸易仍然承受压力，货币进一步贬值会有所帮助。”

风险情绪突然逆转，澳元兑美元在两日内下跌逾0.01美元，触及0.7010，兑避险货币日圆录得可观的跌幅。

投资者现在预计4月前澳洲进一步降息的可能性为36%，7月前降息的可能性则升至76%。

迄今为止，澳洲央行一直不为全球事件所动，在周二结束今年的首场会议之后，决定维持利率于2%不变。

澳洲是主要的资源出口国，而资源价格已经急剧下挫，这使得澳洲更显脆弱。

澳洲央行自己编撰的大宗商品价格指数在截至1月的一年里下降了25%，沉重打击了出口获利、矿业获利、薪资以及税收。

澳洲的贸易条件可能在第四季下降了约5%，触及10年低位。

其所造成的影响在澳洲统计局公布的贸易数据中一目了然，12月商品出口总值为近五年来最低。

总体出口下降4.7%，进口仅下降1.5%，导致贸易逆差扩大近三分之一至35亿澳元(24.5亿美元)。

服务出口是一个亮点，升至纪录高位，受益于澳元贬值吸引更多游客光顾澳洲各地海滩。

总体来看，12月旅游出口同比增长15%以上，考虑到旅游业属于劳动密集行业，这有力地促进了就业。(完)