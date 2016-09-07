等待英国退欧之际 澳洲将先寻求与欧盟签订贸易协议--贸易部长

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦9月6日 - 澳洲贸易部长Steven Ciobo表示，英国完成退欧程序可能耗上数年时间，因此澳洲将首先寻求与欧盟签订贸易协议。
自英国6月23日公投决定退欧以来，澳洲已表示将尽速寻求与英国建立新的贸易伙伴关系。澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)周一则表示，要与英国协商一项“强有力”的自由贸易协定。
Ciobo目前正在伦敦与英国政府就未来潜在的贸易协议进行“探索性的讨论”。他表示，尽管双方都希望尽快达成协议，但实际上不会那么快达成。
Ciobo表示，与英国国际贸易大臣福克斯之间的讨论，对于英国退欧后两国能很快达成协议“有所助益”。他本周稍晚将前往布鲁塞尔讨论欧盟与澳洲之间的协议。(完)
(编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。