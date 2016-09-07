等待英国退欧之际 澳洲将先寻求与欧盟签订贸易协议--贸易部长

路透伦敦9月6日 - 澳洲贸易部长Steven Ciobo表示，英国完成退欧程序可能耗上数年时间，因此澳洲将首先寻求与欧盟签订贸易协议。

自英国6月23日公投决定退欧以来，澳洲已表示将尽速寻求与英国建立新的贸易伙伴关系。澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)周一则表示，要与英国协商一项“强有力”的自由贸易协定。

Ciobo目前正在伦敦与英国政府就未来潜在的贸易协议进行“探索性的讨论”。他表示，尽管双方都希望尽快达成协议，但实际上不会那么快达成。

Ciobo表示，与英国国际贸易大臣福克斯之间的讨论，对于英国退欧后两国能很快达成协议“有所助益”。他本周稍晚将前往布鲁塞尔讨论欧盟与澳洲之间的协议。(完)