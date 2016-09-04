澳洲总理称将致力于与英国达成自由贸易协定

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透杭州9月4日 - 澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)周日表示，在英国退出欧盟后，澳洲和英国都非常坚定地要提前达成自由贸易协定。
“英国首相特雷莎·梅(Theresa May)和我都非常坚定地要提前达成自由贸易协议，如此一来当英国退出欧盟时，澳洲和英国之间就已经有非常开放的市场了，”特恩布尔在杭州召开的G20峰会场边向记者表示。
特恩布尔称，“他们必得要让自由贸易协定到位，我们对此表示由衷的支持，在技术层面上我们将尽可能协助英国。”(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。