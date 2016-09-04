澳洲总理称将致力于与英国达成自由贸易协定

路透杭州9月4日 - 澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)周日表示，在英国退出欧盟后，澳洲和英国都非常坚定地要提前达成自由贸易协定。

“英国首相特雷莎·梅(Theresa May)和我都非常坚定地要提前达成自由贸易协议，如此一来当英国退出欧盟时，澳洲和英国之间就已经有非常开放的市场了，”特恩布尔在杭州召开的G20峰会场边向记者表示。

特恩布尔称，“他们必得要让自由贸易协定到位，我们对此表示由衷的支持，在技术层面上我们将尽可能协助英国。”(完)