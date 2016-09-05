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国际财经 | 2016年 9月 5日 星期一 10:26 BJT

澳洲总理称希望与英国协商“非常强有力的”自由贸易协议

路透杭州9月5日 - 澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)周一表示，他希望在英国脱欧后与其协商“非常强有力的”自由贸易协议。

他是在杭州参加20国集团(G20)峰会的间隙对记者发表上述言论的。(完)

(编译 徐文焰；审校 陈宗琦)

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