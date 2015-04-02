澳大利亚潜艇招标凸显美国在亚洲的战略野心

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(本文由路透中文网编译提供)
路透澳大利亚阿德莱德4月2日（记者 Matt Siegel） - 国防和行业消息人士称，美国在亚洲的战略野心在澳大利亚购买新潜艇中显露无疑，这可能让日本获得相对于德国和法国等竞争对手的优势。
尽管美国没有出现在上周在阿德莱德举行的会议上，美国将领对澳大利亚购买日本潜艇所表现出的热情是幕后最热的话题之一。
澳大利亚购买日本潜艇将有助于美国、日本和澳大利亚海军更加紧密地绑在一起，应对中国快速的军事现代化以及海上影响力的上升。
日本首相安倍晋三更加强力的安全日程获得美国支持，他去年解除武器出口禁令。如果澳大利亚购买日本潜艇，这将是禁令解除后日本首个大规模武器出口协议。
会议上的消息人士称，这将提振日本国防行业，可能为日本向菲律宾和越南等国销售武器铺平道路。
澳大利亚国防官员曾表示，与美国海军的兼容性将是评标的重要因素。
“澳大利亚企业的参与程度将是重要考虑因素，与战略伙伴美国的兼容性也是，”澳大利亚国防部长Kevin Andrews在会议上说道。
澳大利亚国防部发言人表示，战斗力、价格和交付期也是重要因素。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元