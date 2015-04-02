澳大利亚潜艇招标凸显美国在亚洲的战略野心

(本文由路透中文网编译提供)

路透澳大利亚阿德莱德4月2日（记者 Matt Siegel） - 国防和行业消息人士称，美国在亚洲的战略野心在澳大利亚购买新潜艇中显露无疑，这可能让日本获得相对于德国和法国等竞争对手的优势。

尽管美国没有出现在上周在阿德莱德举行的会议上，美国将领对澳大利亚购买日本潜艇所表现出的热情是幕后最热的话题之一。

澳大利亚购买日本潜艇将有助于美国、日本和澳大利亚海军更加紧密地绑在一起，应对中国快速的军事现代化以及海上影响力的上升。

日本首相安倍晋三更加强力的安全日程获得美国支持，他去年解除武器出口禁令。如果澳大利亚购买日本潜艇，这将是禁令解除后日本首个大规模武器出口协议。

会议上的消息人士称，这将提振日本国防行业，可能为日本向菲律宾和越南等国销售武器铺平道路。

澳大利亚国防官员曾表示，与美国海军的兼容性将是评标的重要因素。

“澳大利亚企业的参与程度将是重要考虑因素，与战略伙伴美国的兼容性也是，”澳大利亚国防部长Kevin Andrews在会议上说道。

澳大利亚国防部发言人表示，战斗力、价格和交付期也是重要因素。（完）