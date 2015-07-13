有钱的美国人？澳大利亚欢迎你

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼7月13日 - 澳大利亚推出的重大投资者签证成功吸引了中国富人，现在又向富有的美国人伸出了公民身份的橄榄枝。

本月早些时候推出的高端投资签证仅面向被邀请者，投资额需要达到1,500万澳元（1,157万美元）。而重大投资者签证的门槛是500万澳元。

听过澳大利亚政府官员介绍计划的投资顾问们对该计划针对美国人是否明智表示出疑虑，一些人对路透称，亚洲邻国显然是更好的起点。

一个成功的美国企业家为什么会想投资大笔现金到澳大利亚以换取澳大利亚护照？澳大利亚与美国很相似，澳大利亚护照与美国护照相比没有什么额外的好处。

“美国存在的一些问题澳大利亚不存在。美国的种族犯罪更多，与枪支有关的犯罪更多，但我认为这不会导致很多非常富有的美国人离开美国，”向富有的中国人提供移民建议的贝克•麦坚时律师事务所合伙人Bill Fuggle指出。

澳大利亚贸易委员会首次表示高端投资签证将从美国开始，随后扩展到英国等国家。