澳大利亚反对派领导人称特朗普“像疯狗一样乱叫”

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透悉尼5月27日（记者 Jane Wardell） - 澳大利亚总理特恩布尔周五批评了反对派领导人肖顿（Bill Shorten），此前肖顿称美国共和党总统参选人特朗普“像疯狗一样乱叫”。
肖顿表示，特朗普获得足够多的票数成为共和党总统提名人选是“名人政治的最终胜利”。
“我觉得特朗普在一些问题上的观点就是像疯狗一样乱叫，”肖顿对Hot 100电台说道。
“美国一些人感觉政治不影响他们的生活，特朗普成了终极抗议票。”
澳大利亚7月2日将举行大选，目前肖顿所在的中左翼工党势头强于特恩布尔所在的保守派联盟政府。特恩布尔迅速抓住肖顿的评论，称美澳关系“在各方面都至关重要”。
“如果美国总统说澳大利亚总理竞选者像疯狗一样乱叫，可以想象澳大利亚人的感受，可以想象（那种情况下）澳大利亚的愤恨和不满，”特恩布尔说道。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
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