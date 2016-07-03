澳洲选举未有党派明显获胜 政局可能不稳令评级面临下调风险

路透悉尼7月3日 - 澳洲各政党周日开始讨价还价，旨在打破议会可能出现的僵局。周六的选举未能产生明显的获胜者，因此可能出现较长时间的政治和经济不稳定局面。

投票结果异常接近，使得总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)领导的中右翼自由党为首的政府陷入危险状态，或许需要独立党派及小党派的支持。

主要反对党工党也有可能赢得小党派足够支持来组建政府，尽管可能性不高。特恩布尔周日表示，仍“相信”他领导的联合政府将再次执政三年。

他表示，已经与小党派进行接触。小党派可能最终决定谁来执政。

如果执政联盟未能组建新政府，澳洲将在85年来首次出现执政党任期一届后即告下台。

这种不确定性将可能在周一惊扰市场，分析师警告澳洲AAA评级面临风险，并预计澳元和股市下跌。

周六选举的计票过程可能需要一周左右，期间联合政府将按照看守条款临时执政。(完)