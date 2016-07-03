澳洲选举未有党派明显获胜 政局可能不稳令评级面临下调风险

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透悉尼7月3日 - 澳洲各政党周日开始讨价还价，旨在打破议会可能出现的僵局。周六的选举未能产生明显的获胜者，因此可能出现较长时间的政治和经济不稳定局面。
投票结果异常接近，使得总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)领导的中右翼自由党为首的政府陷入危险状态，或许需要独立党派及小党派的支持。
主要反对党工党也有可能赢得小党派足够支持来组建政府，尽管可能性不高。特恩布尔周日表示，仍“相信”他领导的联合政府将再次执政三年。
他表示，已经与小党派进行接触。小党派可能最终决定谁来执政。
如果执政联盟未能组建新政府，澳洲将在85年来首次出现执政党任期一届后即告下台。
这种不确定性将可能在周一惊扰市场，分析师警告澳洲AAA评级面临风险，并预计澳元和股市下跌。
周六选举的计票过程可能需要一周左右，期间联合政府将按照看守条款临时执政。(完)
(编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。