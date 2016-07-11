澳洲总理特恩布尔称在大选中险胜 寻求统一分裂的国会

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透悉尼7月11日 - 继宣称在悬念丛生的大选中险胜后，澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)周一开始努力统一分裂的国会。此前又有一家评级机构警告称，分裂的参议院可能会阻碍澳洲的减债努力。
计票工作进入到第九天，目前尚不清楚滕博尔的自由党-国家党执政联盟能否以微弱优势组建多数派政府，还是需要争取独立议员支持组建少数派政府。
目前还有五个众议院席位未决，特恩布尔要想任命内阁及重返政府，尚需等待数日，但他已经在回击自己阵营中的批评声音。
自由党中的一些保守派成员把选票流失归罪于特恩布尔，导致他们接近拱手让权的危险境地。他们向特恩布尔施压收回不受欢迎的政策，例如国家养老金变革等。
执政联盟中的国家党则考虑到自己在国会中的席位有望增加，因此要求在内阁获得一个额外位置。
特恩布尔的执政联盟料将赢得仍未确定归属的五个席位中的两个，从而获得76个席位，在150个席位的众议院中以一席优势获得多数派地位。而参议院计票工作还将持续数天。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
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